C'è posta per te, Claudio Amendola prima chiede il permesso a Maria De Filippi e poi … (Di domenica 7 febbraio 2021) Ieri, 6 febbraio è andata in onda un'altra puntata di C'è posta per te, e, come al solito, Maria De Filippi ha fatto centro con dei racconti molto coinvolgenti. Il format della trasmissione non è mai cambiato e la gente un po' sa cosa aspettarsi da casa ma gli epiloghi, quelli sono sempre sorprendenti e, certamente sono il sale della trasmissione. Da Maria De Filippi a C'è posta per te Claudio Amendola Ieri, nella puntata di C'è posta per te, tra gli altri ospiti, c'era anche Claudio Amendola che ha sorpreso, è piaciuto e ha fatto tanto emozionare. Claudio Amendola è stato ospite per fare una sorpresa alla fidanzata di Giuseppe, un ragazzo malato di sclerosi ...

