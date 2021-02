Camila Giorgi-Shvedova, Australian Open: programma, orario, tv, streaming 8 febbraio (Di domenica 7 febbraio 2021) Camila Giorgi è pronta per esordire in questa edizione 2021 degli Australian Open. La tennista marchigiana scenderà in campo alle 01.00 italiane di domani (8 febbraio) per affrontare la kazaka Yaroslava Shvedova e mettere nel mirino il passaggio di turno. Da verificare le condizioni di Camila, costretta al ritiro per un problema all’adduttore avvertito nel match che l’ha vista protagonista nel Yarra Valley Classic a Melbourne contro l’americana Sofia Kenin, vincitrice degli Australian Open 2020. Vedremo se Giorgi, quindi, sarà riuscita a recuperare la sua miglior forma, al cospetto di una rivale che dovrebbe essere alla sua portata e con cui vanta un successo nell’unico precedente che si è tenuto nel 2015 sull’erba a ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)è pronta per esordire in questa edizione 2021 degli. La tennista marchigiana scenderà in campo alle 01.00 italiane di domani (8) per affrontare la kazaka Yaroslavae mettere nel mirino il passaggio di turno. Da verificare le condizioni di, costretta al ritiro per un problema all’adduttore avvertito nel match che l’ha vista protagonista nel Yarra Valley Classic a Melbourne contro l’americana Sofia Kenin, vincitrice degli2020. Vedremo se, quindi, sarà riuscita a recuperare la sua miglior forma, al cospetto di una rivale che dovrebbe essere alla sua portata e con cui vanta un successo nell’unico precedente che si è tenuto nel 2015 sull’erba a ...

