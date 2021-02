Bruno Fernandes e il pari con l’Everton | “Avrei preferito avessimo giocato peggio ma portato a casa la vittoria”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 7 febbraio 2021) C'è tanta rabbia e delusione nelle parole di, fantasista del Manchester United, dopo il pareggio contro l'Everton. L'ex Sporting Lisbona, per altro autore di una rete favolosa, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club dopo ilbeffa arrivato contro la squadra allenata da Ancelotti.: "Conta solo vincere. Non giocare bene"caption id="attachment 941501" align="alignnone" width="563"(getty images)/caption"Dobbiamo riflettere su questa gara con l'Everton. Abbiamo tempo e modo per farlo", ha esordito con tanta amarezzadopo il 3-3 beffa arrivato al 95esimo. "Penso sia una di quelle partite da cui tutti hanno qualcosa da imparare. Sono gare che dobbiamo vincere. ...