Bonucci: “Dopo k.o. con Inter risposto da uomini. Sullo scudetto e le mie condizioni…” (Di domenica 7 febbraio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato della sfida contro la Roma ma soprattutto della lotta allo scudetto e delle sue condizioni fisiche. Il centrale bianconero, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo qualche minuti prima del triplice fischio per un piccolo acciacco.A tutto Bonuccicaption id="attachment 1069801" align="alignnone" width="617" Bonucci (getty images)/caption"Sono queste le partite dove viene fuori l’anima di questo gruppo", ha detto Bonucci Dopo la vittoria sulla Roma. "Sapevamo che la Roma fa tanto palleggio in ampiezza e che avremmo avuto questa partita. Dovevamo colpirli nel momento giusto. Siamo stati cinici, una grande squadra stasera"."Il cammino Dopo la sconfitta contro ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo, difensore della Juventus, ha parlato della sfida contro la Roma ma soprattutto della lotta alloe delle sue condizioni fisiche. Il centrale bianconero, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo qualche minuti prima del triplice fischio per un piccolo acciacco.A tuttocaption id="attachment 1069801" align="alignnone" width="617"(getty images)/caption"Sono queste le partite dove viene fuori l’anima di questo gruppo", ha dettola vittoria sulla Roma. "Sapevamo che la Roma fa tanto palleggio in ampiezza e che avremmo avuto questa partita. Dovevamo colpirli nel momento giusto. Siamo stati cinici, una grande squadra stasera"."Il camminola sconfitta contro ...

