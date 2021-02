Bolzano, le lacrime di Benno in carcere: 'Mia mamma non c'è più' (Di domenica 7 febbraio 2021) Appena ha saputo che il cadavere ripescato nel fiume Adige era quello della madre, Laura Perselli, Benno (foto, in basso) si è messo a piangere: 'Non sono stato io, mia mamma non c'è più'. Benno ... Leggi su leggo (Di domenica 7 febbraio 2021) Appena ha saputo che il cadavere ripescato nel fiume Adige era quello della madre, Laura Perselli,(foto, in basso) si è messo a piangere: 'Non sono stato io, mianon c'è più'....

infoitinterno : Bolzano, le lacrime di Benno in carcere: «Mia mamma non c'è più» - nukee : RT @leggoit: Bolzano, le lacrime di Benno in carcere: «Mia mamma non c'è più» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Giallo di Bolzano, le lacrime di Benno: «Mia mamma non c’è più» - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Bolzano, le lacrime di Benno in carcere: «Mia mamma non c'è più» - leggoit : Bolzano, le lacrime di Benno in carcere: «Mia mamma non c'è più» -