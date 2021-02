Berti è sicuro | “Barella è nei top tre centrocampista d’Europa”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 7 febbraio 2021) Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex calciatore dell'Inter Nicolaha parlato di Nicolòe della fantastica stagione che l'ex Cagliari sta disputando, non ultima la prova contro la Fiorentina che lo ha visto protagonista di una rete favolosa.esaltacaption id="attachment 193959" align="alignnone" width="599"/caption"il miglioreitaliano? Sì, poi oggi non ci sono tanti rivali come una volta. Alla mia epoca eravamo di più, ora giocano tanti stranieri. Detto questo, se sei ilpiù forte qui in Italia, lo sei anche in Europa. Senza ombra di dubbio", ha detto. "Aggiungo anche cheè tra i primi tre...