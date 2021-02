Battlefield 6 perde il suo producer | Jaqub Ajmal lascia EA DICE dopo 10 anni di carriera

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il nuovo capitolo della serie, l'ipotetico6, uscirà a fine anno su PC, Xbox Series X/S e PS5, ma avrà undiverso. Questo perché, colui che ha supervisionato la serie per ben 10, ha annunciato oggi le sue dimissioni e la sua uscita da Electronic Arts e gli studi di. La notizia è stata condivisa dastesso, tramite una lettera aperta diffusa sui suoi canali social. In esso, l'ex-ringrazia i fan che hanno contribuito a plasmare la serie nei capitoli sotto la sua ala, da3 fino al più recenteV, senza dimenticare Mirror's Edge, anch'esso creato negli studinon ha ...

Eurogamer_it : #Battlefield6 perde il suo producer, Jaqub Ajmal lascia EA DICE dopo 10 anni di carriera. -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield perde

Eurogamer.it

Ma siquel senso di esplorazione e stupore con il quale FromSoftware ha costruito il suo ... I più letti adesso6 sarà rivelato questa primavera, sarà gigantesco e vera next - gen Lo ...Ma siquel senso di esplorazione e stupore con il quale FromSoftware ha costruito il suo ... I più letti adesso6 sarà rivelato questa primavera, sarà gigantesco e vera next - gen Lo ...Jaqub Ajmal, colui che ha supervisionato la serie Battlefield per oltre 10 anni, ha annunciato oggi le proprie dimissioni da Electronic Arts e da DICE.Mass Effect Legendary Edition non avrà tutti i DLC dei tre capitoli della serie, ma uno in meno, perché il codice sorgente è andato perso.. Mass Effect Legendary Edition non avrà tutti i DLC dei tre M ...