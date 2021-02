“Abbiamo trovato il corpo di tua madre nel fiume” e Benno, accusato di omicidio, si dispera (Di domenica 7 febbraio 2021) Secondo l’avvocato Flavio Moccia, Benno Neumair sarebbe scoppiato in lacrime alla notizia del ritrovamento del cadavere della madre nel fiume Adige. “Non sono stato io, mia mamma non c’è più“. Sarebbero state queste le prime parole pronunciate, in lacrime, da Benno Neumair dopo essere stato informato del ritrovamento del cadavere della madre, Laura Perselli, nel L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 febbraio 2021) Secondo l’avvocato Flavio Moccia,Neumair sarebbe scoppiato in lacrime alla notizia del ritrovamento del cadavere dellanelAdige. “Non sono stato io, mia mamma non c’è più“. Sarebbero state queste le prime parole pronunciate, in lacrime, daNeumair dopo essere stato informato del ritrovamento del cadavere della, Laura Perselli, nel L'articolo proviene da Leggilo.org.

borghi_claudio : @SaracomemeSara Non so cosa supponi ma una delle prime cose chieste da noi è stato il ripristino delle libertà cost… - interista1819 : @jnterista_12 A questo punto spero che Conte faccia capire a bastoni, barella e brozovic che dovranno andarci piano… - MKISKOV : RT @Barracciu: #Crimi , in conf. stampa post consultazioni, a proposito di #Draghi : “abbiamo trovato una persona...” Un orsacchiotto, sem… - Chaz_Lannie : @gf_ylati @ddmeIIo Guarda, non per fomentare o altro, ma abbiamo trovato molti tweet delle vostra alleanza con loro… - cesare50221831 : Dopo 33 anni una finale ATP tutta italiana.. e con Sinner abbiamo trovato un Campione..onore anche a Travaglia, deg… -