WandaVision: un altro noto eroe Marvel potrebbe apparire nella serie? (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il quinto episodio di WandaVision c'è chi si chiede se potremmo vedere nella serie un noto membro degli Avengers. Dopo il quinto episodio di WandaVision c'è chi si chiede se potremmo vedere nella serie un noto membro degli Avengers. È quello che ipotizza Adam B. Vary di Variety in un articolo che tira le somme degli interrogativi lasciati in sospeso dopo il quinto capitolo dello show, disponibile da ieri su Disney+. Per l'esattezza, Vary si ricollega a una sequenza in cui Monica Rambeau, Jimmy Woo e Darcy Lewis commentano l'origine dei poteri di Wanda Maximoff, legati alla Gemma della Mente, e viene sottolineato che un'altra eroina del Marvel Cinematic Universe ha ottenuto le sue capacità sovrumane grazie a una … Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il quinto episodio dic'è chi si chiede se potremmo vedereunmembro degli Avengers. Dopo il quinto episodio dic'è chi si chiede se potremmo vedereunmembro degli Avengers. È quello che ipotizza Adam B. Vary di Variety in un articolo che tira le somme degli interrogativi lasciati in sospeso dopo il quinto capitolo dello show, disponibile da ieri su Disney+. Per l'esattezza, Vary si ricollega a una sequenza in cui Monica Rambeau, Jimmy Woo e Darcy Lewis commentano l'origine dei poteri di Wanda Maximoff, legati alla Gemma della Mente, e viene sottolineato che un'altra eroina delCinematic Universe ha ottenuto le sue capacità sovrumane grazie a una …

cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: un altro noto eroe Marvel potrebbe apparire nella serie? - njallshalf : #WandaVision spoilers ! . . . . . secondo me Evan come Pietro qui non c’entra con gli X-men, anche perché dubito ch… - TheIllMadeKnigh : #WandaVision Gente che insulta E.P. perché volevano l'altro. Allora. - Greenboy151 : Curioso di sapere da che parte staranno Billy e Tommy ?? cercheranno di fermare Wanda o la difenderanno da chiunque?… - MrSTlNSON : Ho visto l’episodio di #WandaVision “Wanda ha dato il ruolo di Pietro ad un altro”. Ma lei era sconvolta, non ha… -