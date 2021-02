Un ministero per la transizione ecologica: perché l’idea di Grillo è giusta (e urgente) (Di sabato 6 febbraio 2021) l’idea l’aveva lanciata a Mario Draghi, proprio ieri, Rossella Muroni, deputata LeU impegnata in maniera intensa sul fronte climatico e ambientale: fare un ministero per la transizione ecologica, anche – ma non solo – per gestire i soldi del Recovery Fund. Oggi arriva, inaspettato, un post di Beppe Grillo che propone una vera e propria rivoluzione per la politica italiana. Grillo propone numerose cose. Anzitutto, come prima cosa, un ministero per la transizione ecologica, che fonda gli attuali ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico, sulla scia di altri paesi, e a cui venga data la competenza della politica energetica (o almeno, scrive, all’eventuale “superstite del ministero dell’ambiente”). Seconda cosa: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021)l’aveva lanciata a Mario Draghi, proprio ieri, Rossella Muroni, deputata LeU impegnata in maniera intensa sul fronte climatico e ambientale: fare unper la, anche – ma non solo – per gestire i soldi del Recovery Fund. Oggi arriva, inaspettato, un post di Beppeche propone una vera e propria rivoluzione per la politica italiana.propone numerose cose. Anzitutto, come prima cosa, unper la, che fonda gli attuali ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico, sulla scia di altri paesi, e a cui venga data la competenza della politica energetica (o almeno, scrive, all’eventuale “superstite deldell’ambiente”). Seconda cosa: ...

petergomezblog : Le cinque proposte di Beppe Grillo a Draghi: dal ministero per la Transizione ecologica a riduzione sussidi nocivi… - MIsocialTW : Il 9 febbraio è il #SaferInternetDay, la giornata mondiale dedicata all’uso consapevole della rete. Il Ministero d… - rtl1025 : ?? La polizia tedesca non permetterà al #Liverpool di entrare in Germania per giocare la partita di #ChampionsLeague… - aspettaaspetta : @fabius10scudi @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non mi pare che la Lega faccia una resa, può sempre togliere l'appo… - mirko85288385 : @AndreaOrlandosp Pensa per te e al tuo dilemma che come cadi non ti dai male tra ministero, naturalmente uno vale l… -