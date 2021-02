Trattamento alla cheratina per capelli: cos’è, a cosa serve e perché sceglierlo (Di sabato 6 febbraio 2021) E addio effetto crespo, nodi e danni meccanici. La cheratina capelli, infatti, è un vero Trattamento SOS per le chiome più sfibrate, danneggiate e ribelli. Un booster di forza, elasticità e disciplina, adatto ad annullate tutte le problematiche del capello. La cheratina, infatti, non è altro che una proteina naturalmente presente all’interno di capelli, pelle e unghie. La sua azione, perciò, è completamente naturale e non rischia in alcun modo di danneggiare la chioma. Un intervento di salvataggio necessario per le capigliature rovinate. La ricostruzione capelli alla cheratina, infatti, è il Trattamento d’urto ideale per disciplinare e ristrutturare le lunghezze, pur senza modificare la struttura del capello. Agendo solo sulla forma, ... Leggi su amica (Di sabato 6 febbraio 2021) E addio effetto crespo, nodi e danni meccanici. La, infatti, è un veroSOS per le chiome più sfibrate, danneggiate e ribelli. Un booster di forza, elasticità e disciplina, adatto ad annullate tutte le problematiche del capello. La, infatti, non è altro che una proteina naturalmente presente all’interno di, pelle e unghie. La sua azione, perciò, è completamente naturale e non rischia in alcun modo di danneggiare la chioma. Un intervento di salvataggio necessario per le capigliature rovinate. La ricostruzione, infatti, è ild’urto ideale per disciplinare e ristrutturare le lunghezze, pur senza modificare la struttura del capello. Agendo solo sulla forma, ...

