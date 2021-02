LaGazzettaWeb : Taranto, perseguitava l'ex compagna: arrestato per stalking -

La Gazzetta del Mezzogiorno

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Taranto hanno arrestato un 34enne tarantino incensurato accusato del reato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. La pattuglia dei carabinieri mentre effettuava un posto di controllo ... Il 34enne si era introdotto all'interno dell'autovettura con la forza per avere un chiarimento con la ex compagna ...