Senigallia in lutto | è morto Giuseppe Orciari | sindaco della città per 19 anni

(Di sabato 6 febbraio 2021)e tutto il comprensorio in. E': aveva 97è statodidal 1964 al 1983, senatore e presidente onorario dell'Anpi ...

YouTvrs : Addio a #Papà Andrea, aveva 43 anni - -

Ultime Notizie dalla rete : Senigallia lutto

Corriere Adriatico

e tutto il comprensorio in. E' morto Giuseppe Orciari: aveva 97 anni. Orciari è stato sindaco didal 1964 al 1983, senatore e presidente onorario dell'Anpi, una ...- Città inper la scomparsa di Andrea Franceschini detto Billy, un artista artigiano. Aveva 43 anni. Lascia la moglie Caterina e due figli piccoli. Era socio insieme ad un amico della ...SENIGALLIA - Senigallia e tutto il comprensorio in lutto. E’ morto Giuseppe Orciari: aveva 97 anni. Orciari è stato sindaco di Senigallia dal 1964 al 1983, ...Franceschini lascia un grande vuoto nella comunità Lutto a Senigallia per la prematura scomparsa di Andrea Franceschini, detto Billy, 43 anni. L'uomo, artista artigiano, lascia la moglie Caterina e du ...