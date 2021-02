Sci alpino, classifica Coppa del Mondo 2020/2021 maschile dopo super-G Garmisch (Di sabato 6 febbraio 2021) La classifica di Coppa del Mondo 2020/2021 maschile aggiornata dopo il super-G di Garmisch-Partenkirchen di sabato 6 febbraio. Alexis Pinturault rimane al comando con più di 200 punti di vantaggio su Marco Odermatt, terzo nella gara di oggi. Il miglior italiano è Dominik Paris, tredicesimo. I RISULTATI DELLA GARA classifica Coppa DEL Mondo maschile 2020/2021 AGGIORNATA dopo IL super-G DI Garmisch 1. Alexis Pinturault (Fra) 924 punti 2. Marco Odermatt (Sui) 699 3. Marco Schwarz (Aut) 666 4. Matthias Mayer (Aut) 604 5. Loic Meillard (Sui) 562 6. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 560 7. ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Ladidelaggiornatail-G di-Partenkirchen di sabato 6 febbraio. Alexis Pinturault rimane al comando con più di 200 punti di vantaggio su Marco Odermatt, terzo nella gara di oggi. Il miglior italiano è Dominik Paris, tredicesimo. I RISULTATI DELLA GARADELAGGIORNATAIL-G DI1. Alexis Pinturault (Fra) 924 punti 2. Marco Odermatt (Sui) 699 3. Marco Schwarz (Aut) 666 4. Matthias Mayer (Aut) 604 5. Loic Meillard (Sui) 562 6. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 560 7. ...

Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Dominik Paris domina la discesa di Garmisch-Partenkirchen e c… - _Carabinieri_ : Splendido trionfo per il Car. Sc. Dominik #Paris! L'atleta del Centro Sportivo #Carabinieri vince la Discesa Libera… - MinisteroDifesa : #5febbraio Complimenti al Car. Sc. Dominik #Paris del Centro Sportivo @_Carabinieri_ per la vittoria nella Discesa… - RaiSport : #Kriechmayr vince il #SuperG di #Garmisch ?? Nell'ultima gara di #CDM prima dei #Mondiali buon quinto posto per… - max_ambesi : @arturopresotto Wierer sempre più eclettica. Biathlon e sci alpino ad altri livelli non è cosa per tutti. Prendiamola sul ridere.... -