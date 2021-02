Rugby 6 Nazioni Le partite degli azzurri su DMAX | le altre su Motor Trend

Leggi su digital-news

(Di sabato 6 febbraio 2021) A febbraio tornano in campo gli atleti internazionali delnella nuova edizione del Guinness Sei2021 e Discovery si conferma il broadcaster ufficiale per l’Italia del più antico e prestigioso torneo della palla ovale, che vede sfidarsi Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia nei templi deleuropeo.In una edizione in cui le sfide sui campi si giocheranno senza pubblico, il ruolo di Discovery sarà ancora più importante nel coinvolgere gli appassionati con lo spettacolo di questo sport avvincente...