Rosalia Ida Colia | chi era la donna dell’incidente di Michele Bravi

(Di sabato 6 febbraio 2021) La vittimamortale di via Chinotto si chiamava Rosaria Ida. Milanese, aveva 58 anni. Grande appassionata di due ruote, lavorava insieme ai parenti in via Bozzi, in un rivenditore concessionario di motociclette. La sua scomparsa ha destato molto dolore e choc nella comunità del quartiere, che la conosceva bene. Rosaria era esperta di moto e motori, e mai avrebbe pensato che l’ultimo respiro sarebbe stato sulla “sua” Kawasaki. Sui social, il racconto di una vita bella e piena, l’amore per la musica e David Bowie e i Rolling Stones, i viaggi, la Sardegna, con il mare cristallino. Lascia una sorella. “ «Non ha trovato nemmeno 5 minuti per una chiamata». Il fratello di Rosanna, per tutti Ida, parla dopo la sua morte. Laè rimasta vittima di un incidente stradale che ha coinvolto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosalia Ida

Metropolitan Magazine

... come ci raccontòAbate, professoressa di latino e greco del giovane Livatino, per tanti anni custode della sua memoria, presente in quella casa di Canicattì. Papà Vincenzo e mamma...... Darioerosa Balestrieri, Giorgia Battini, Francesco Brandi, Evelina Bruno, Beniamino Caira,... La giuria In giuria, con Teresa Lucianelli,Ciorciaro (nutrizionista e docente di Scienze dell'...La vittima dell’incidente mortale di via Chinotto si chiamava Rosaria Ida Colia. Milanese, aveva 58 anni. Grande appassionata di due ruote, lavorava insieme ai parenti in via Bozzi, in un rivenditore ...La beatificazione nell'anniversario della visita, nel 1993, di san Giovanni Paolo II ad Agrigento. E della sua famosa "invettiva" contro la mafia, con parole molto forti entrate ormai nella storia ...