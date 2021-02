Palermo: via il nome di Vittorio Emanuele III dalle scuole (Di sabato 6 febbraio 2021) Firmò le leggi razziali: via il nome di Vittorio Emanuele III dalle scuole palermitane. La richiesta del sindaco di Palermo Leoluca Orlando Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha chiesto alle autorità scolastiche cittadine, nell’ambito della loro competenza, di cambiare il nome degli istituti intitolati a Vittorio Emanuele III, “noto per aver apposto la propria firma sulle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 6 febbraio 2021) Firmò le leggi razziali: via ildiIIIpalermitane. La richiesta del sindaco diLeoluca Orlando Il sindaco di, Leoluca Orlando, ha chiesto alle autorità scolastiche cittadine, nell’ambito della loro competenza, di cambiare ildegli istituti intitolati aIII, “noto per aver apposto la propria firma sulle… L'articolo Corriere Nazionale.

