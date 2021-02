Muore a 19 anni nello scontro frontale fra due auto (Di sabato 6 febbraio 2021) Arcidosso (Grosseto), 6 febbraio 2021 - Una ragazza di 19 anni è morta in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato in località Aiuole, fra Santa Fiora e Arcidosso. Un tremendo ... Leggi su lanazione (Di sabato 6 febbraio 2021) Arcidosso (Grosseto), 6 febbraio 2021 - Una ragazza di 19è morta in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato in località Aiuole, fra Santa Fiora e Arcidosso. Un tremendo ...

Arcidosso (Grosseto), 6 febbraio 2021 - Una ragazza di 19 anni è morta in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato in località Aiuole, fra Santa Fiora e Arcidosso. Un tremendo scontro frontale fra due auto. Nell'impatto una 19enne è ...

Terribile incidente alle porte di Arcidosso, un uomo è stato portato in gravi condizioni con Pegaso alle Scotte ...

