Milan-Crotone, Pioli: "Vogliamo ritornare in vetta alla classifica"

CARNAGO (VARESE) – Vigilia di Milan-Crotone per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha presentato la sfida di San Siro, in programma alle 15 di domenica 7 febbraio 2021.

Milan-Crotone, Stefano Pioli in conferenza stampa

Una sfida che potrebbe consentire al Milan di ritrovare la vetta della classifica: "Abbiamo vinto a Bologna, giochiamo in casa e vogliamo continuare il nostro percorso – ha detto Stefano Pioli, riportato da tuttomercatoweb.com – abbiamo l'obiettivo di tornare in vetta. Siamo a metà salita. E' stata una settimana utile per recuperare le forze".

