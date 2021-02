Lo Stato Sociale, arriva il disco di Checco (Di sabato 6 febbraio 2021) Lo Stato Sociale torna con una nuova sfida: 5 dischi per 5 artisti, uno per ogni componente della band. Un'operazione nata per spiegare la straordinaria attitudine che fa del collettivo bolognese una realtà unica nel suo genere, capace di dare spazio alle singole personalità e alle idee artistiche individuali: "Solo noi potevamo farlo e lo abbiamo fatto, era quasi obbligatorio" hanno detto. Dopo l'eccellente esordio di Bebo, il passaggio di testimone va a Checco, autore delle cinque tracce in uscita oggi, via Garrincha Dischi/Island Record. Un disco concepito come "un viaggio circolare in Interrail che parte da una costa e finisce ai confini dell'Universo (...) uno scambio di lettere tra amici per chiedersi: come va, come stai?".La voce di Francesco "Checco" Draicchio è limpida come la sincerità che ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 febbraio 2021) Lotorna con una nuova sfida: 5 dischi per 5 artisti, uno per ogni componente della band. Un'operazione nata per spiegare la straordinaria attitudine che fa del collettivo bolognese una realtà unica nel suo genere, capace di dare spazio alle singole personalità e alle idee artistiche individuali: "Solo noi potevamo farlo e lo abbiamo fatto, era quasi obbligatorio" hanno detto. Dopo l'eccellente esordio di Bebo, il passaggio di testimone va a, autore delle cinque tracce in uscita oggi, via Garrincha Dischi/Island Record. Unconcepito come "un viaggio circolare in Interrail che parte da una costa e finisce ai confini dell'Universo (...) uno scambio di lettere tra amici per chiedersi: come va, come stai?".La voce di Francesco "" Draicchio è limpida come la sincerità che ...

tutto1altro : RT @federicandale: Fondamentalmente e riassumo: avete rotto il cazzo a prendervela con chi riceve il Rdc. Prendetevela con i soliti furbett… - marinellafly12 : RT @ElioLannutti: Un milione di poveri in meno nell'anno in cui è stato introdotto il reddito di cittadinanza.Dati Eurostat sull’esclusione… - DiabolMark : RT @Patty66509580: Un milione di poveri in meno nell'anno in cui è stato introdotto il reddito di cittadinanza: i dati di Eurostat sull'esc… - giorgioguidi2 : RT @dukana2: Un milione di poveri in meno nell'anno in cui è stato introdotto il #redditodicittadinanza: i dati di #Eurostat sull'esclusion… - EvasoreHonesto : RT @janavel7: Amarcord. Massimo D'Alema, 1995. 'La Lega c'entra moltissimo con la sinistra, non è una bestemmia. Tra la Lega e la sinistra… -