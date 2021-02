L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 ci sarà? Il finale aperto, il secondo libro e le differenze con la serie (Di domenica 7 febbraio 2021) Con quel finale così aperto e carico di dubbi, si direbbe che L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 abbia già la strada spianata: Netflix non ha ancora annunciato il suo rinnovo, ma la serie Firefly Lane con Katherine Heigl e Sarah Chalke ha tutte le carte in regola per ottenere una seconda stagione. In primis perché il finale della prima stagione apre ad una prosecuzione e poi perché esiste un secondo libro della saga di Kristin Hannah su cui è basato il format di Netflix: L’Estate in cui Imparammo a Volare 2 potrebbe essere l’adattamento del romanzo Vola Via, che rappresenta il sequel di Firefly Lane. C’è anche da dire però che l’adattamento della prima stagione differisce molto ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Con quelcosìe carico di dubbi, si direbbe chein cui2 abbia già la strada spianata: Netflix non ha ancora annunciato il suo rinnovo, ma laFirefly Lane con Katherine Heigl e Sarah Chalke ha tutte le carte in regola per ottenere una seconda stagione. In primis perché ildella prima stagione apre ad una prosecuzione e poi perché esiste undella saga di Kristin Hannah su cui è basato il format di Netflix:in cui2 potrebbe essere l’adattamento del romanzo Vola Via, che rappresenta il sequel di Firefly Lane. C’è anche da dire però che l’adattamento della prima stagione differisce molto ...

