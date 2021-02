La Libia ha un nuovo goverrno di transizione (Di sabato 6 febbraio 2021) Che dovrà guidare il paese fino alle elezioni fissate per il 24 dicembre. Mohammed al Menfi sarà il capo del Consiglio presidenziale, mentre Abdulhamid Dbeibeh il primo ministro Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 febbraio 2021) Che dovrà guidare il paese fino alle elezioni fissate per il 24 dicembre. Mohammed al Menfi sarà il capo del Consiglio presidenziale, mentre Abdulhamid Dbeibeh il primo ministro

