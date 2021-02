Juventus-Roma, le parole di Szczesny :”Sarà una gara difficile ma dobbiamo continuare a migliorare” (Di sabato 6 febbraio 2021) Szczesny a JuventusTV nel pre partita: “Ci aspettiamo certamente una partita difficile, perché la Roma è in gran forma. Sono una squadra molto offensiva che gioca un bel calcio ma dobbiamo anche essere consapevoli che dobbiamo continuare a migliorare.” LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, la formazione ufficiale di Pirlo: Cuadrado riposa, turnover in difesa “Abbiamo trovato più equilibrio, nelle ultime settimane stiamo concedendo meno opportunità ai nostri avversari e dobbiamo continuare così. Sarà dura, ma dobbiamo anche essere all’altezza del compito di portare a casa i tre punti”. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 febbraio 2021)TV nel pre partita: “Ci aspettiamo certamente una partita, perché laè in gran forma. Sono una squadra molto offensiva che gioca un bel calcio maanche essere consapevoli che.” LEGGI ANCHE:, la formazione ufficiale di Pirlo: Cuadrado riposa, turnover in difesa “Abbiamo trovato più equilibrio, nelle ultime settimane stiamo concedendo meno opportunità ai nostri avversari ecosì.dura, maanche essere all’altezza del compito di portare a casa i tre punti”. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

