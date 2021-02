In arrivo un possibile remake di GTA San Andreas? (Di sabato 6 febbraio 2021) Aspettando GTA 6 si susseguono i rumors sul noto videogioco. Qualcuno parla di un remake del capitolo di successo “San Andreas” Cresce l’entusiasmo per l’arrivo del sesto capitolo della saga di videogiochi Grand Theft Auto. Nell’attesa, si susseguono i rumors all’intero della comunità di GTA: l’ultimo riguarda un possibile remake dell’amato capitolo San Andreas. Purtroppo non c’è nulla di certo e l’indiscrezione si limita soltanto a questo. Potrebbe trattarsi di un progetto in cantiere in vista del prossimo anniversario del gioco. La notizia giunge da una fonte anonima e nessuna dichiarazione è stata rilasciata al momento da Rockstar Games. Sempre stando ai recenti rumors, sembrerebbe che l’azienda statunitense si stia dedicando anche alla rimasterizzazione di Vice City e GTA 3. ... Leggi su zon (Di sabato 6 febbraio 2021) Aspettando GTA 6 si susseguono i rumors sul noto videogioco. Qualcuno parla di undel capitolo di successo “San” Cresce l’entusiasmo per l’del sesto capitolo della saga di videogiochi Grand Theft Auto. Nell’attesa, si susseguono i rumors all’intero della comunità di GTA: l’ultimo riguarda undell’amato capitolo San. Purtroppo non c’è nulla di certo e l’indiscrezione si limita soltanto a questo. Potrebbe trattarsi di un progetto in cantiere in vista del prossimo anniversario del gioco. La notizia giunge da una fonte anonima e nessuna dichiarazione è stata rilasciata al momento da Rockstar Games. Sempre stando ai recenti rumors, sembrerebbe che l’azienda statunitense si stia dedicando anche alla rimasterizzazione di Vice City e GTA 3. ...

giancarlico : Giovani e donne sono stati i più colpiti nel 2020, facciamo che le ingenti risorse europee in arrivo servano per po… - robertomulazzi : @chiaraped @Musso___ @borghi_claudio @Andrrr8 Tutto è possibile, le carte si vanno a vedere Un uomo così non rispon… - lu_cecco : @ParcoColosseo @welikeduel Non appena sarà possibile (sono umbro) arrivo. Promesso! - Rooob1 : @schiva_questa @AndreC198 @Happy4Trigger si, ce stanno a pia' perculo. non è possibile. (arrivo a sperarlo che ce stiano a pia' perculo) - avokunst : Non è possibile che se faccio due (2) cose in una giornata arrivo la sera a piangere per quanto sono stanca -