Grillo spinge M5s verso Draghi | tra i senatori contrari primi ripensamenti

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il Movimento 5 stelle è disponibile a prendere parte al governo di Mario. Il presidente del Consiglio incaricato chiude il primo giro di consultazioni raccogliendo l'apertura ufficiale dalla forza che fino a qualche giorno fa sembrava rappresentare l'ostacolo più insidioso alla nascita del nuovo esecutivo voluto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la fine del Conte II.Un'apertura che porta la firma autorevole del co-fondatore e garante del Movimento Beppearrivato a Roma apposta per accompagnare anche i pentastellati più restiiquella scelta di maturità che chi, come Luigi Di Maio, è stato al governo prima con la Lega, poi con Renzi e il Pd, ha suggerito dal primo momento. Un'apertura preparata anche attracontatti telefonici nei giorni precedenti con il premier incaricato ...

La strada a Draghi insomma è aperta, la presenza di è una garanzia anche per gli irriducibili del Movimento, si cominciano a smussare alcune posizioni come quella di Nicola Morra. Barbara ...Il Movimento 5 stelle è disponibile a prendere parte al governo di Mario Draghi. Il presidente del Consiglio incaricato chiude il primo giro di consultazioni raccogliendo l'apertura ufficiale dalla fo ...Con il sì del Movimento 5 stelle e quello, per molti versi sorprendente, di Matteo Salvini, Mario Draghi ha chiuso il primo giro di consultazioni di tutte le forze politiche. Il premier incaricato da ...