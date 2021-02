Governo: Draghi chiude primo giro, i sì e i no dei partiti/Adnkronos (3) (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Nessun “pregiudizio” nei confronti di Draghi, tanto che “se ci fosse un Governo che mette in sicurezza Recovery e consenta il piano vaccinale, che duri al massimo fino a settembre, lo valuterei”, ma “non posso certo votare un Governo di legislatura”, ha chiarito Meloni. Fiducia al premier incaricato dal Pd: “Abbiamo espresso a Draghi piena disponibilità a concorrere al tentativo per un Governo del Paese”, ha detto Nicola Zingaretti dopo le consultazioni. I dem non hanno posto veti su nomi e sigle, ma hanno circoscritto il perimetro del Governo su temi e contenuti: “Il Governo dovrà avere un forte ancoraggio all’Unione europea, alla sua politica di superamento dell’austerità, di spinta a investimenti con ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) () – () – Nessun “pregiudizio” nei confronti di, tanto che “se ci fosse unche mette in sicurezza Recovery e consenta il piano vaccinale, che duri al massimo fino a settembre, lo valuterei”, ma “non posso certo votare undi legislatura”, ha chiarito Meloni. Fiducia al premier incaricato dal Pd: “Abbiamo espresso apiena disponibilità a concorrere al tentativo per undel Paese”, ha detto Nicola Zingaretti dopo le consultazioni. I dem non hanno posto veti su nomi e sigle, ma hanno circoscritto il perimetro delsu temi e contenuti: “Ildovrà avere un forte ancoraggio all’Unione europea, alla sua politica di superamento dell’austerità, di spinta a investimenti con ...

matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - fattoquotidiano : CON DRAGHI AL GOVERNO DIREMO ADDIO AL WELFARE Chi sognava ingenuamente che dall’azione congiunta di Pd e 5Stelle po… - fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - PieroDePalma4 : RT @carlakak: Il nostro Capo abusivo, scaduto, e avariato Crimi, calpesta nuovamente lo Statuto che per primo dovrebbe difendere pronuncian… - ascialpi59 : @andreapurgatori Andrea, un primo giudizio sul nascente governo @Draghi lo potremo dare, in tutta tranquillità, sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Tutti con Mario Draghi, tutti in maggioranza. E all'opposizione?

Si è concluso oggi il primo giro delle consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, chiamato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a formare quel 'governo di alto profilo', che il Capo dello Stato aveva affermato dopo l'incontro con Roberto Fico, che lo aveva ...

CONSULTAZIONI MARIO DRAGHI/ Video: M5s e Lega 'disponibili', Di Battista resta contro

Nelle ultime ore si è parlato molto di un appoggio esterno del Pd al governo Draghi , ma è arrivata immediata la smentita da casa dem. Così Alessia Rotta : "Ero certa che fossero infondate le notizie ...

Governo Draghi, il totoministri: otto tecnici e dodici politici. Giorgetti in squadra se entra la Lega la Repubblica Governo, Crimi: disponibili ma serve maggioranza politica solida

Roma, 6 feb. (askanews) - "Abbiamo ribadito che serve una maggioranza politica solida che possa quindi sostenere un governo solido. Queste sono ...

Recovery plan. Cosa chiede il mondo del vino?

Per il mondo agricolo e del vino il Recovery plan è un'occasione di rilancio. Ecco i temi e le richieste delle associazioni di categoria.

Si è concluso oggi il primo giro delle consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario, chiamato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a formare quel 'di alto profilo', che il Capo dello Stato aveva affermato dopo l'incontro con Roberto Fico, che lo aveva ...Nelle ultime ore si è parlato molto di un appoggio esterno del Pd al, ma è arrivata immediata la smentita da casa dem. Così Alessia Rotta : "Ero certa che fossero infondate le notizie ...Roma, 6 feb. (askanews) - "Abbiamo ribadito che serve una maggioranza politica solida che possa quindi sostenere un governo solido. Queste sono ...Per il mondo agricolo e del vino il Recovery plan è un'occasione di rilancio. Ecco i temi e le richieste delle associazioni di categoria.