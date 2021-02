Genoa, parola all’ex Floro Flores: “Ballardini una garanzia. Destro? Era in letargo ma ha ritrovato la fiducia…” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il grande lavoro di Davide Ballardini al Genoa è sotto gli occhi di tutti. Anche dell'ex attaccante del Grifone Antonio Floro Flores che parlando a Il Secolo XIX ha detto la sua riguardo alla ritrovata fiducia nel gruppo rossoblù anche in vista del big match del weekend contro il Napoli.Floro Flores: "Ballardini non sbaglia un colpo. Su Destro..."caption id="attachment 1075383" align="alignnone" width="1024" Ballardini, getty images/caption"Con il Napoli mi aspetto una partita combattuta. Gli azzurri devono vincere per proseguire il loro cammino, ma il Genoa ha ritrovato morale e il vecchio Balla non sbaglia un colpo", ha detto Floro Flores. "I suoi segreti? Beh, ha ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) Il grande lavoro di Davidealè sotto gli occhi di tutti. Anche dell'ex attaccante del Grifone Antonioche parlando a Il Secolo XIX ha detto la sua riguardo alla ritrovata fiducia nel gruppo rossoblù anche in vista del big match del weekend contro il Napoli.: "non sbaglia un colpo. Su..."caption id="attachment 1075383" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Con il Napoli mi aspetto una partita combattuta. Gli azzurri devono vincere per proseguire il loro cammino, ma ilhamorale e il vecchio Balla non sbaglia un colpo", ha detto. "I suoi segreti? Beh, ha ...

