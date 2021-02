Genoa-Napoli, formazioni ufficiali: Insigne e Osimhen out, chance dal 1? per Politano (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Problemi in casa Napoli dopo che l’ultimo giro di tamponi è costato due defezioni a Rino Gattuso, che non potrà contare su Faouzi Ghoulam e soprattutto Kalidou Koulibaly, entrambi positivi al Covid-19. Al posto del centrale senegalese chance per Nikola Maksimovic con al suo fianco Manolas. Elmas ha recuperato e torna a centrocampo con Demme e Zielinski. In attacco Petagna preferito a Osimhen. Confermato Lozano con Insigne in panchina. chance dal 1? per Politano. Le formazioni ufficiali: Genoa (3-5-2) – Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. A disp.: Marchetti, Zima, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguene, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Problemi in casadopo che l’ultimo giro di tamponi è costato due defezioni a Rino Gattuso, che non potrà contare su Faouzi Ghoulam e soprattutto Kalidou Koulibaly, entrambi positivi al Covid-19. Al posto del centrale senegaleseper Nikola Maksimovic con al suo fianco Manolas. Elmas ha recuperato e torna a centrocampo con Demme e Zielinski. In attacco Petagna preferito a. Confermato Lozano conin panchina.dal 1? per. Le(3-5-2) – Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. A disp.: Marchetti, Zima, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguene, ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GenoaNapoli ?? - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - GoldelNapoli : ?Le scelte dei due tecnici per il match di #SerieA? #GenoaNapoli #Footballcovid #GoldelNapoli - MomoSaidMomo : ?Udinese ?Milan ?Sassuolo ?Genoa ?Inter ?Napoli ?Bologna ?Spal ?Sampdoria ?Inter ?Roma Non male questo 2021 e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali -