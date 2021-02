Federalberghi Costa Vesuvio | appello a De Luca | Collaborazione istituzionale il rilancio del settore

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo diversi mesi il direttivo didelè tornato a riunirsi in presenza. “Col rispetto di tutte le regole – si spiega in una nota – e con la volontà di programmare quella che, si spera, sia una nuova fase di ripartenza appena la pandemia darà tregua ai nostri territori. Una riunione nella quale, oltre ad approvare il bilancio dell’anno precedente, si sono anche gettate le basi per una riorganizzazione dell’attività di promozione e di valorizzazione dei nostri territori. Inutile ribadire che l’anno appena concluso è stato devastante dal punto di vista dell’impatto turistico. Le percentuali di presenze di visitatori indelsono calate drasticamente del 93% in pochi mesi. È doveroso, anche, ribadire come solo grazie allo spirito imprenditoriale dei titolari di ...