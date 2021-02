Draghi | parte il toto-ministri | per i media in pole Giorgetti | Cartabia e Delrio

(Di sabato 6 febbraio 2021) La presenza di Mariosuiitaliani è una costante più o meno silenziosa dallo scorso mese di dicembre. Nei primi 15 giorni di gennaioaveva raccolto 1.282 citazioni, salite a 2.278 al 1mo febbraio per poi ‘esplodere’ (14.859 menzioni in quattro giorni) con l’incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica il 2 febbraio mattina. Giancarlo, Martae Grazianosono i più citati nelma, nelle ultime ore, è in rapida ascesa l’economista Carlo Cottarelli. È quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fontifra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog damonitor.it, piattaforma ...

