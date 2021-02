Draghi in marcia verso Palazzo Chigi: scenari, ostacoli e scommesse (Di sabato 6 febbraio 2021) Sarà il giorno più difficile per Mario Draghi, che vedrà oggi la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, capitanato dal suo leader ideologico Beppe Grillo, giunto a Roma per le consultazioni del Presidente incaricato. Pioggia di sì al governo Draghi E mentre la maggioranza ha fatto quadrato attorno all’ex Presidente della BCE, per senso di “responsabilità, assieme a Forza Italia, che ha dato il suo appoggio, ed Italia Viva di Matteo Renzi, che ha pronunciato un sì incondizionato, qualche perplessità in più desta il consenso con condizioni della Lega di Matteo Salvini, che apre alla fiducia con qualche paletto. Un centro-destra che si è spaccato, lasciando fuori Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che ha ribadito il no alla fiducia o perlomeno un’astensione, ribadendo la posizione di voler andare al voto. Più che Maggioranza Ursula un ... Leggi su quifinanza (Di sabato 6 febbraio 2021) Sarà il giorno più difficile per Mario, che vedrà oggi la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, capitanato dal suo leader ideologico Beppe Grillo, giunto a Roma per le consultazioni del Presidente incaricato. Pioggia di sì al governoE mentre la maggioranza ha fatto quadrato attorno all’ex Presidente della BCE, per senso di “responsabilità, assieme a Forza Italia, che ha dato il suo appoggio, ed Italia Viva di Matteo Renzi, che ha pronunciato un sì incondizionato, qualche perplessità in più desta il consenso con condizioni della Lega di Matteo Salvini, che apre alla fiducia con qualche paletto. Un centro-destra che si è spaccato, lasciando fuori Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che ha ribadito il no alla fiducia o perlomeno un’astensione, ribadendo la posizione di voler andare al voto. Più che Maggioranza Ursula un ...

DomenicoFurgiu1 : Lo spread è sotto i 100 punti ma il caffè di oggi costa come quello di ieri, andiamo da #Draghi come sempre con la… - MilicBobo : @repubblica Liberali orgogliosi che melona marcia e i suoi patrioti fascisti fuori dalla maggioranza ora la lega p… - PetraccaMario : @Guvizzini @matteorenzi Non te preoccupa' il Senatore del Senato che voleva abolire starà già lavorando al prossimo… - ParereLegale : @monacelt con questa gente inutile, capace solo di consumare ricchezza altrui, mentalmente incapace di produrne di… - mariomachille : Se anche la lega, con #Salvini, #Borghi e #Bagnai fa marcia indietro, sono due le possibilità: o #Draghi riesce a m… -