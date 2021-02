Disattivare i servizi a pagamento Vodafone, TIM, Wind Tre non è più un problema (Di sabato 6 febbraio 2021) Non ci saranno più problemi per Disattivare i servizi a pagamento Vodafone, TIM, Wind Tre ma pure di qualsiasi altro operatore. A dire la verità, la possibilità di iscrizione a questo tipo di iniziative “mangia-soldi” potrà essere anche bloccato sul nascere, non costituendo più alcun problema per gli italiani. Il tutto grazie all’intervento dell’AGCOM con la sua specifica delibera di ieri 5 febbraio. Su tutte le nuove SIM che verranno acquistate d’ora in poi non ci sarà alcuna necessità di Disattivare i servizi a pagamento, per nessun operatore mobile. Il motivo è presto detto: sulle nuove numerazioni la possibilità di vedere abbinato al recapito un qualsiasi costoso plus aggiuntivo sarà inibita. Proprio questa strada era stata ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Non ci saranno più problemi per, TIM,Tre ma pure di qualsiasi altro operatore. A dire la verità, la possibilità di iscrizione a questo tipo di iniziative “mangia-soldi” potrà essere anche bloccato sul nascere, non costituendo più alcunper gli italiani. Il tutto grazie all’intervento dell’AGCOM con la sua specifica delibera di ieri 5 febbraio. Su tutte le nuove SIM che verranno acquistate d’ora in poi non ci sarà alcuna necessità di, per nessun operatore mobile. Il motivo è presto detto: sulle nuove numerazioni la possibilità di vedere abbinato al recapito un qualsiasi costoso plus aggiuntivo sarà inibita. Proprio questa strada era stata ...

fainformazione : Basta servizi a pagamento attivati sulle SIM senza consenso: saranno bloccati di default Gli operatori dovranno a… - fainfoscienza : Basta servizi a pagamento attivati sulle SIM senza consenso: saranno bloccati di default Gli operatori dovranno a… - wordweb81 : Disattivare i servizi a pagamento Vodafone, TIM, Wind Tre non è più un problema - Digital_Day : Gli operatori dovranno applicare un blocco automatico dei servizi premium su tutte le SIM di nuova attivazione: spe… - Sergio29887340 : @TIM4UFabio CIAO COME FARE PER DISATTIVARE DEI SERVIZI SUL FISSO -

Ultime Notizie dalla rete : Disattivare servizi Servizi non richiesti sulle Sim: novità dall'Agcom

Inoltre, gli operatori devono attivare nei loro siti una pagina web dedicata in cui il cliente possa visualizzare i servizi soggetti al blocco e le modalità per attivare o disattivare gli abbonamenti ...

Come inserire IBAN su app IO

Infine, devi sapere che alcuni servizi di pagamento elettronico (es. Satispay ed Enel X - Pay ), ... successivamente, puoi disattivare accedendo alle sezioni Profilo e Preferenze dell'app IO). Adesso, ...

Disattivare i servizi a pagamento Vodafone, TIM, WindTre OptiMagazine Svolta dall’AGCOM: basta ai servizi premium attivati sulla SIM

AGCOM ha disposto il blocco automatico dei servizi premium sulle SIM, tutelando il consumatore contro le truffe che prosciugano il credito.

Basta servizi a pagamento attivati sulle SIM senza consenso: saranno bloccati di default

Gli operatori dovranno applicare un blocco automatico dei servizi premium su tutte le SIM di nuova attivazione: spetterà agli utenti disattivare tale blocco, in modo da evitare attivazioni non volute.

Inoltre, gli operatori devono attivare nei loro siti una pagina web dedicata in cui il cliente possa visualizzare isoggetti al blocco e le modalità per attivare ogli abbonamenti ...Infine, devi sapere che alcunidi pagamento elettronico (es. Satispay ed Enel X - Pay ), ... successivamente, puoiaccedendo alle sezioni Profilo e Preferenze dell'app IO). Adesso, ...AGCOM ha disposto il blocco automatico dei servizi premium sulle SIM, tutelando il consumatore contro le truffe che prosciugano il credito.Gli operatori dovranno applicare un blocco automatico dei servizi premium su tutte le SIM di nuova attivazione: spetterà agli utenti disattivare tale blocco, in modo da evitare attivazioni non volute.