Dall'8 febbraio zona rossa e scuole chiuse in provincia di Perugia (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Tutta la provincia di Perugia e sei comuni in provincia di Terni entreranno in zona rossa lunedì. La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato l'ordinanza che rimarrà in vigore fino al 21 febbraio, dopo una riunione in cui ha illustrato il provvedimento ai sindaci dei comuni coinvolti. Si tratta delle misure di fascia rossa prevista dal dpcm del 14 gennaio, "rafforzata" da ulteriori strette. La decisione è stata presa "alla luce dell'aumento del numero di casi Covid in alcuni territori umbri, nonchè l'accertata circolazione nel territorio regionale di due varianti del virus". I comuni che entreranno in zona rossa in provincia di Terni sono Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, ... Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Tutta ladie sei comuni indi Terni entreranno inlunedì. La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato l'ordinanza che rimarrà in vigore fino al 21, dopo una riunione in cui ha illustrato il provvedimento ai sindaci dei comuni coinvolti. Si tratta delle misure di fasciaprevista dal dpcm del 14 gennaio, "rafforzata" da ulteriori strette. La decisione è stata presa "alla luce dell'aumento del numero di casi Covid in alcuni territori umbri, nonchè l'accertata circolazione nel territorio regionale di due varianti del virus". I comuni che entreranno inindi Terni sono Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, ...

