Covid: folla da Nord a Sud tra ristoranti, movida e spiagge piene (Di sabato 6 febbraio 2021) ristoranti pieni a Roma, movida a Torino e spiagge affollate in Sicilia. Da Nord a Sud, la gente torna a uscire, creando in alcuni casi veri e propri assembramenti. A Roma molti i tavolini all'aperto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 febbraio 2021)pieni a Roma,a Torino eafte in Sicilia. Daa Sud, la gente torna a uscire, creando in alcuni casi veri e propri assembramenti. A Roma molti i tavolini all'aperto ...

MediasetTgcom24 : Covid, da Nord a Sud sabato sera di folla nei centri storici e nelle vie dello shopping #covid… - Agenzia_Ansa : Allarme assembramenti. Folla in centro a Milano e Roma, a poche ore dal passaggio in zona gialla #Covid #ANSA - SkyTG24 : Covid Milano, folla in centro e sui Navigli. VIDEO - luigifoschini : Complimenti a @gVallortigara e @parentetweet per il libro che avete scritto: molto bello, ricco di interessanti spu… - fr4nc15_93 : Il 'buonsenso' auspicato dal governo non esiste. La gente capisce solo la lingua dello stivale, quindi usatelo e ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid folla Covid: folla da Nord a Sud tra ristoranti, movida e spiagge piene

Ristoranti pieni a Roma, movida a Torino e spiagge affollate in Sicilia. Da Nord a Sud, la gente torna a uscire, creando in alcuni casi veri e propri assembramenti. A Roma molti i tavolini all'aperto ...

Biden: "Trump inaffidabile, non riceva più i briefing degli 007"

... Ho visto quello che hanno visto tutti, quello che successo quando quella folla ha invaso il ... misura cara alla sinistra del Partito democratico, rester nel pacchetto di misure anti - Covid che sar ...

Coronavirus, primo weekend "giallo": ecco le misure anti folla la Repubblica Napoli, migliaia in strade e sul lungomare: ristoranti pieni e folla sulle spiagge

Oggi il lungomare di Napoli è stato letteralmente invaso dai cittadini. Tante le persone che hanno deciso di sfruttare la calda giornata di sole ...

Covid: Napoli, ambulanti in mascherina tra gente in piazza

ROMA, 06 FEB - Ambulanti indossano mascherine e cercano clienti tra la folla tornata in piazza a Napoli invogliata dalla bella giornata di sole, 6 febbraio2021 ANSA/CIRO FUSCO (ANSA).

Ristoranti pieni a Roma, movida a Torino e spiagge affollate in Sicilia. Da Nord a Sud, la gente torna a uscire, creando in alcuni casi veri e propri assembramenti. A Roma molti i tavolini all'aperto ...... Ho visto quello che hanno visto tutti, quello che successo quando quellaha invaso il ... misura cara alla sinistra del Partito democratico, rester nel pacchetto di misure anti -che sar ...Oggi il lungomare di Napoli è stato letteralmente invaso dai cittadini. Tante le persone che hanno deciso di sfruttare la calda giornata di sole ...ROMA, 06 FEB - Ambulanti indossano mascherine e cercano clienti tra la folla tornata in piazza a Napoli invogliata dalla bella giornata di sole, 6 febbraio2021 ANSA/CIRO FUSCO (ANSA).