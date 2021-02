petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - MediasetTgcom24 : Consultazioni, Di Maio: 'Draghi ha un profilo prestigioso' #governodraghi - Giovann08847544 : RT @Libero_official: #Briatore a gamba tesa sulle consultazioni: 'Auguri a #Draghi, che dovrà incontrare il bibitaro, quello con la terza m… - assaloni : RT @Libero_official: #Briatore a gamba tesa sulle consultazioni: 'Auguri a #Draghi, che dovrà incontrare il bibitaro, quello con la terza m… - ghinghero : RT @Dio: Consultazioni: Di Maio apre a Draghi. Neanche un giorno e già l'hanno messo a fare l'usciere. -

'Draghi ha un profilo prestigioso. Abbiamo detto che lo ascolteremo. E lo faremo partendo dai temi'. Così Luigi Diapre a un governo presieduto dall'ex governatore della Bce. 'Ho chiesto maturità e responsabilità istituzionale perché lo dobbiamo al Capo dello Stato ma soprattutto al Paese, che sta vivendo uno ...Il voto su Rousseau? La linea condivisa da Grillo e Diè che non si possa andare contro la ... Numeri & scenari Draghi farà un secondo giro di. A partire da lunedì. E ci saranno anche ...Il terzo giorno di consultazioni vedrà protagonisti la Lega di Matteo Salvini e il M5s guidato da Beppe Grillo. Ieri sono arrivati i sì di Pd, Iv, Fi e il "nì" di Leu, che frena sull'ingresso della Le ...Mario Draghi ha iniziato nella giornata di ieri i colloqui dettagliati sulla formazione di un nuovo governo, un giorno dopo essere stato designato per ripristinare l’ordine politico nel paese in quest ...