Cilento | Alfieri eletto presidente Unione Comuni da 53mila abitanti

andpellegrino : Franco Alfieri eletto presidente dell’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento - InfoCilentoWeb : Franco Alfieri eletto presidente dell'Unione dei Comuni Paestum - Alto Cilento #FrancoAlfieri… - settvvallo : ??Franco Alfieri eletto presidente dell’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento -

Ultime Notizie dalla rete : Cilento Alfieri

Giornale del Cilento

...in raduno nel. Giovedì 28 Gennaio i Nazionali, capitanati da Yeman Crippa, sono stati accolti nella fantastica location del Parco Archeologico di Paestum dove un entusiasta Franco, ...ha avuto modo di ricordare che nel 468 a. C. Parmenide da Posidonia, un atleta figlio di ... Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal", ...L’inchiesta “Croci del Silaro” racconta di un presunto sistema di affari illeciti, basato su ambulanze e funerali a Capaccio Paestum. E in custodia cautelare, ha portato in carcere l’imprenditore Robe ...di Antonio Vuolo Franco Alfieri, sindaco di Capaccio, è stato eletto presidente dell’Unione stessa, nel corso del consiglio generale dell’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento. Succede a Massimo Fa ...