Champions League su Sky nel triennio 2021-2024 (Di sabato 6 febbraio 2021) Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League per il triennio 2021/2024 e di tutte le partite di Europa League ed Europa Conference League (282 match in tutto) sempre per il triennio 2021/2024. Lo rende noto Sky in un comunicato. Saranno quindi 403 i match per ognuna delle tre stagioni di Champions League, Europa League e della nuova competizione Uefa Europa Conference League che Sky potrà trasmettere, comprese le tre finali. Le partite saranno visibili su Sky e Now TV. Per quanto riguarda la stagione 2020/2021 in corso, tutte le partite della ... Leggi su funweek (Di sabato 6 febbraio 2021) Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione dellaper ile di tutte le partite di Europaed Europa Conference(282 match in tutto) sempre per il. Lo rende noto Sky in un comunicato. Saranno quindi 403 i match per ognuna delle tre stagioni di, Europae della nuova competizione Uefa Europa Conferenceche Sky potrà trasmettere, comprese le tre finali. Le partite saranno visibili su Sky e Now TV. Per quanto riguarda la stagione 2020/in corso, tutte le partite della ...

