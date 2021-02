Caldo esagerato | ma è ormai al capolinea Meteo cambia | più invernale

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 6 febbraio 2021) Come era nelle attese, ilha raggiunto l’apice con temperature incredibili per la stagione all’estremo Sud, in quello che è il mese statisticamente più freddo dell’anno. In Sicilia, nel palermitano la colonnina di mercurio ha sfiorato i 30 gradi, ma ha fattoin tutta la fascia tirrenica con picchi di 25 gradi e più. La punta massima più elevata, di +29.5°C, è stata registrata nella centralinadell’Osservatorio Astronomico di Palermo. Tale valore, se confermato, risulta vicinissimo al record diitaliano per febbraio, risalente al 1977 e registrato sempre a Palermo. Nel capoluogo palermitano, sull’aeroporto di Punta Raisi la temperatura non è mai scesa sotto i 21 gradi, un valore che rappresenterebbe il record di minima in questo mese. Oltre alla Sicilia, ilsensazionale ...