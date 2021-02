Atp Cup 2021, finale Italia-Russia: programma, orari e ordine di gioco di domenica 7 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della finale di Atp Cup 2021 tra Italia e Russia, prevista domenica 7 febbraio. I due incontri si svolgeranno nella notte Italiana, a partire dalle ore 10 locali. Nella Rod Laver Arena di Melbourne si parte con il match tra Fabio Fognini e Andrey Rublev, seguito da quello tra i due rispettivi numeri uno, Matteo Berrettini e Daniil Medvedev. Chiude il doppio, con le coppie ancora da ufficializzare IL programma dalla mezzanotte Italiana – Rublev vs Fognini a seguire – Medvedev vs Berrettini a seguire – doppio SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Il, glie l’didelladi Atp Cuptra, prevista. I due incontri si svolgeranno nella nottena, a partire dalle ore 10 locali. Nella Rod Laver Arena di Melbourne si parte con il match tra Fabio Fognini e Andrey Rublev, seguito da quello tra i due rispettivi numeri uno, Matteo Berrettini e Daniil Medvedev. Chiude il doppio, con le coppie ancora da ufficializzare ILdalla mezzanottena – Rublev vs Fognini a seguire – Medvedev vs Berrettini a seguire – doppio SportFace.

repubblica : Tennis, Fognini e Berrettini battono la Spagna: la finale dell'Atp cup sarà Italia-Russia - TiebreaktennisI : ATP Cup 2021: Medvedev e Rublev portano la Russia in finale contro l’Italia - Gazzetta_it : #Tennis, l’Italia vola in finale di #Atp Cup con #Fognini e #Berrettini: ora la Russia - QdSit : L’Italia è in finale alla Atp Cup: battuta 2-0 la Spagna orfana di Nadal ?????? - peterkama : Non un campionato del Mondo ma bene così -