Alessio Bernabei attacca i Dear Jack: "Mi stavano sul ca**o, le discussioni erano infuocate" (Di sabato 6 febbraio 2021) Alessio Bernabei, ex frontman del gruppo musicale Dear Jack, ha rilasciato dichiarazioni al veleno contro la sua ex band che ha abbandonato nel 2015. I Dear Jack si erano formati nel 2012 e sono diventati conosciuti presso il grande pubblico nel 2013, grazie alla partecipazione alla tredicesima edizione di Amici di Maria. La band aveva partcipato anche al Festival di Sanremo nel 2015 col brano Il mondo esplode tranne noi, ma poi qualcosa si è incrinato ed Alessio Bernabei ha lasciato. In un'intervista rilasciata sul quotidiano RollingStone, Alessio ha illustrato i motivi che l'hanno spinto ad abbandonare il gruppo: "I veri Dear Jack, quelli originali, eravamo in due: io e ...

