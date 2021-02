Alda D'Eusanio, accuse choc al compagno di Laura Pausini: «Lui la mena, la crocchia in una maniera...». La regia stacca (Di sabato 6 febbraio 2021) Alda D'Eusanio choc su Laura Pausini. La concorrente del Grande Fratello Vip ha affermato che Paolo Carta, il compagno della Pausini, la picchierebbe. Alda, che in soli 7 giorni non ha certo... Leggi su leggo (Di sabato 6 febbraio 2021)D'su. La concorrente del Grande Fratello Vip ha affermato che Paolo Carta, ildella, la picchierebbe., che in soli 7 giorni non ha certo...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - trash_italiano : Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un ma… - Unf_Tweet : - casino90210 : RT @gieffepparo: Motivi per votare Alda D'Eusanio? 1. Non sta rosicando per la nomination 2. Nonostante gli strafalcioni è piccina e tener… - SPYit_official : Laura Pausini viene picchiata dal compagno? Le forti rivelazioni di Alda D’Eusanio al GF Vip a cui NOI non vogliamo… -