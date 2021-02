Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: programma, date, orari e tv ventiduesima giornata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il programma della ventiduesima giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021: ecco date, orari e come seguire in diretta tv e streaming le partite. Nona giornata di ritorno con diversi match già rinviati. Si inizia con l’anticipo del sabato tra Firenze e Chieri, per poi passare alle due sfide di domenica 7 febbraio. La capolista Conegliano scenderà sul campo di Cuneo, mentre Bergamo e Brescia daranno vita ad un derby lombardo che mette in palio punti importanti per la classifica. Mercoledì 10 febbraio Novara tornerà in campo dopo le fatiche di Champions per sfidare Trento. Posticipata invece al 7 marzo la sfida Scandicci-Monza, mentre è rinvitata a data da destinarsi Casalmaggiore-Busto Arsizio. Turno di riposo per la ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) IldelladiA1: eccoe come seguire in diretta tv e streaming le partite. Nonadi ritorno con diversi match già rinviati. Si inizia con l’anticipo del sabato tra Firenze e Chieri, per poi passare alle due sfide di domenica 7 febbraio. La capolista Conegliano scenderà sul campo di Cuneo, mentre Bergamo e Brescia daranno vita ad un derby lombardo che mette in palio punti importanti per la classifica. Mercoledì 10 febbraio Novara tornerà in campo dopo le fatiche di Champions per sfidare Trento. Posticipata invece al 7 marzo la sfida Scandicci-Monza, mentre è rinvitata a data da destinarsi Casalmaggiore-Busto Arsizio. Turno di riposo per la ...

