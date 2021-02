Via libera del Cts, il Festival di Sanremo si farà (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Può iniziare il conto alla rovescia, Sanremo 2021 si farà. Il comitato tecnico scientifico ha dato parere favorevole per l’organizzazione anti Covid della settantunesima edizione del festival. A confermarlo è stato Amadeus, intervenuto in diretta al Tg1 delle 20. “Siamo felicissimi perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica, vuol dire poter dare agli italiani uno spettacolo importante che è quello che stiamo organizzando”, ha dichiarato entusiasta il conduttore. “Il Festival di Sanremo ci appartiene e anche in un anno così difficile la festa ci può essere con le dovute accortezze. La festa, però, sarà soprattutto nelle case dei telespettatori”, ha concluso. LE REGOLE Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Può iniziare il conto alla rovescia, Sanremo 2021 si farà. Il comitato tecnico scientifico ha dato parere favorevole per l’organizzazione anti Covid della settantunesima edizione del festival. A confermarlo è stato Amadeus, intervenuto in diretta al Tg1 delle 20. “Siamo felicissimi perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica, vuol dire poter dare agli italiani uno spettacolo importante che è quello che stiamo organizzando”, ha dichiarato entusiasta il conduttore. “Il Festival di Sanremo ci appartiene e anche in un anno così difficile la festa ci può essere con le dovute accortezze. La festa, però, sarà soprattutto nelle case dei telespettatori”, ha concluso. LE REGOLE

