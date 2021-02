Uomini e Donne 5 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. La puntata di ieri si è conclusa con le scuse di Giancarlo rivolte ad Aurora, accusata dall’uomo di avergli inviato dei video provocanti, poi risultati inesistenti. Dopo le scuse dell’uomo la puntata di oggi, venerdì 5 febbraio, come svela il Vicolo delle News, dovrebbe vedere protagonisti Claudio e Sabina. La dama ammetterà di sentirsi molto attratta dal cavaliere che, al contrario, avvertirà che da parte sua non c’è ancora un trasporto tale da permettergli di vivere con serenità la frequentazione con la donna. Questo dopo che i due hanno vissuto momenti di intimità. Nonostante le parole dell’uomo Sabina deciderà di conoscerlo ancora. La scelta della dama le attirerà i commenti piccati di Tina e Gianni, che la spronano a cambiare pagina. Nonostante questo Sabina ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ultimo appuntamento settimanale di. La puntata di ieri si è conclusa con le scuse di Giancarlo rivolte ad Aurora, accusata dall’uomo di avergli inviato dei video provocanti, poi risultati inesistenti. Dopo le scuse dell’uomo la puntata di, venerdì 5, come svela il Vicolo delle News, dovrebbe vedere protagonisti Claudio e Sabina. La dama ammetterà di sentirsi molto attratta dal cavaliere che, al contrario, avvertirà che da parte sua non c’è ancora un trasporto tale da permettergli di vivere con serenità la frequentazione con la donna. Questo dopo che i due hanno vissuto momenti di intimità. Nonostante le parole dell’uomo Sabina deciderà di conoscerlo ancora. La scelta della dama le attirerà i commenti piccati di Tina e Gianni, che la spronano a cambiare pagina. Nonostante questo Sabina ...

