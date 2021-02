The Bouncer: Van Damme ha lavorato davvero come buttafuori per Chuck Norris (Di venerdì 5 febbraio 2021) Jean-Claude Van Damme ha molto in comune con il protagonista di The Bouncer: anche lui ha lavorato come buttafuori in un locale di Chuck Norris. Jean-Claude Van Damme, protagonista di The Bouncer, ha effettivamente lavorato come buttafuori in un bar/ristorante chiamato Woody's Wharf, che all'epoca era di proprietà di Chuck Norris. L'artista marziale americano, in seguito, ha anche offerto a Van Damme il suo primo ruolo cinematografico. Van Damme ha risparmiato denaro da giovane vendendo fiori per le strade per poi aprire una palestra al fine di guadagnare abbastanza per comprarsi un biglietto aereo per gli Stati Uniti. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Jean-Claude Vanha molto in comune con il protagonista di The: anche lui hain un locale di. Jean-Claude Van, protagonista di The, ha effettivamentein un bar/ristorante chiamato Woody's Wharf, che all'epoca era di proprietà di. L'artista marziale americano, in seguito, ha anche offerto a Vanil suo primo ruolo cinematografico. Vanha risparmiato denaro da giovane vendendo fiori per le strade per poi aprire una palestra al fine di guadagnare abbastanza per comprarsi un biglietto aereo per gli Stati Uniti. ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Bouncer: Van Damme ha lavorato davvero come buttafuori per Chuck Norris - GianlucaOdinson : The Bouncer: Van Damme ha lavorato davvero come buttafuori per Chuck Norris - - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Bouncer - L’infiltrato: stasera su Rai4 l'action con Jean-Claude Van Damme - RaiQuattro : Perché dover scegliere tra Jean-Claude Van Damme o Nicolas Cage? Ecco i film di stasera: ??alle 21:20 “The Bouncer –… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: In prima visione su Rai4 (canale 21) l’action “The Bouncer – L’infiltrato” – Un thriller d’azione co… -