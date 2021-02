Sofia Bonelli sbalordisce in bikini | lady Caniggia è sexy in spiaggia FOTO

(Di venerdì 5 febbraio 2021), sole, caldo e mare. Cosa chiedere di meglio per, La modella, nuova fidanzata dell’ex calciatore argentino Claudio, ha voluto deliziare i propri fan con un nuovo scatto hot. La bellasi è fatta immortalare ininmettendo in mostra le forme esplosive del proprio corpo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sofyok SportFace.

zazoomblog : Sofia Bonelli è da urlo: la fidanzata di Caniggia incendia i fan con uno scatto in bikini - #Sofia #Bonelli #urlo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Bonelli

Donna Glamour

Bene anche le altre allieve con Francesca Bilardo eSannino appaiate con un doppio 8"55 e 8"... previsti anche i percorsi da 70, 45 e 15 km, in cui il vicese Eugenioha raccolto un buon ...... non poteva mancare l'altrettanto storica prefazione di Sergio, che scriveva nel febbraio ... con cui creò le Storie dallo spazio profondo ), da una postfazione della figliaBonvicini e da ...Bikini sexy, sole, caldo e mare. Cosa chiedere di meglio per Sofia Bonelli, La modella, nuova fidanzata dell’ex calciatore argentino Claudio Caniggia, ha voluto deliziare i propri fan con un nuovo ...