Snowboard: la Coppa del Mondo resta in Russia, nel week-end un PGS e un PSL a Bannoye (Di venerdì 5 febbraio 2021) resta in Russia, dopo la gara serale di sabato scorso a Mosca, la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Nel week-end, tra sabato e domenica, sono in programma infatti un PGS e un PSL in quel di Bannoye, località ormai frequentata da anni per il massimo circuito internazionale. Da queste parti nel dicembre del 2019 si esaltò l’Italia: quattro podi in due gare, con Roland Fischnaller che trionfò nel gigante e piazzamenti per Aaron March, Maurizio Bormolini e Mirko Felicetti. Occhio anche ad Edwin Coratti, reduce dal bel terzo posto agguantato nella Capitale russa settimana scorsa. Il Bel Paese dovrà fare purtroppo a meno di Daniele Bagozza, infortunato ad una mano e tornato in Italia. Classifiche di Coppa apertissime con March che guida quella generale ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021)in, dopo la gara serale di sabato scorso a Mosca, ladeldiparallelo. Nel-end, tra sabato e domenica, sono in programma infatti un PGS e un PSL in quel di, località ormai frequentata da anni per il massimo circuito internazionale. Da queste parti nel dicembre del 2019 si esaltò l’Italia: quattro podi in due gare, con Roland Fischnaller che trionfò nel gigante e piazzamenti per Aaron March, Maurizio Bormolini e Mirko Felicetti. Occhio anche ad Edwin Coratti, reduce dal bel terzo posto agguantato nella Capitale russa settimana scorsa. Il Bel Paese dovrà fare purtroppo a meno di Daniele Bagozza, infortunato ad una mano e tornato in Italia. Classifiche diapertissime con March che guida quella generale ...

