Sci, via libera del Cts all'apertura degli impianti dal 15/02 in zona gialla. LE REGOLE (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli esperti hanno bocciato la proposta delle regioni in base alla quale gli impianti avrebbero potuto riaprire anche in zona arancione, con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e l'utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2. "Ora va tolto il divieto di circolazione tra le Regioni, abbiamo bisogno di sapere che si possa venire in montagna", dice la presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef) Valeria Ghezzi

