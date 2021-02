Salvini: «Draghi dovrà scegliere tra la Lega e i 5 Stelle», il leghista “molla” l’alleata Meloni? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Governo Draghi Salvini “molla” l’alleata Giorgia Meloni? – 5 febbraio 2021. Secondo giro di consultazioni per il professor Mario Draghi. Nella tarda mattinata di oggi, il presidente del Consiglio incaricato si confronterà con Leu, IV, PD, FdI e FI per verificare la presenza di una maggioranza parlamentare. La Lega di Matteo Salvini attenderà le consultazioni, previste per sabato, per decidere; mentre Forza Italia ha espresso apertamente il suo appoggio all’ex presidente della Bce. Resta ferma nella sua posizione Giorgia Meloni, che ha ribadito il no di Fratelli di Italia. leggi anche l’articolo —> Mario Draghi, telefonata di due ore con Beppe Grillo: il M5s cambia passo Governo Draghi, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) GovernoGiorgia? – 5 febbraio 2021. Secondo giro di consultazioni per il professor Mario. Nella tarda mattinata di oggi, il presidente del Consiglio incaricato si confronterà con Leu, IV, PD, FdI e FI per verificare la presenza di una maggioranza parlamentare. Ladi Matteoattenderà le consultazioni, previste per sabato, per decidere; mentre Forza Italia ha espresso apertamente il suo appoggio all’ex presidente della Bce. Resta ferma nella sua posizione Giorgia, che ha ribadito il no di Fratelli di Italia. leggi anche l’articolo —> Mario, telefonata di due ore con Beppe Grillo: il M5s cambia passo Governo, ...

