SAG Awards 2021: due candidature per Chadwick Boseman

Il 4 aprile verranno assegnati gli Screen Actors Guild Awards: evento rimandato di alcune settimane ma comunque fondamentale per avere delle prime indicazioni sulla strada verso gli Oscar. Diverse le candidature postume a Chadwick Boseman, prematuramente scomparso il 28 agosto 2020, per la sua ultima apparizione in Ma Rainey's Black Bottom, al fianco di Viola Davis. Chi assegna gli Screen Actors Guild Awards? Lo Screen Actors Guild Award è un riconoscimento assegnato annualmente dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione. E' il sindacato americano nato nel 1912 che oggi rappresenta circa 160 mila persone impiegate nel mondo dell'entertainment come attori di cinema e tv, giornalisti, conduttori radiofonici, artisti musicali, doppiatori, ...

